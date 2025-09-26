Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة PARSONS

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٧ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي.

– مدير علاقات أصحاب المصلحة/ البنية التحتية.

– مدير الاختبار والتشغيل/ تكامل الأنظمة.

– أخصائي التوثيق.

– كاتب فني.

– مصمم جرافيك.

– منسق الصحة والسلامة.

– مدير أصحاب المصلحة.

– مهندس مشروع.

– مساعد مدير عمليات المشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

