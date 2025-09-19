وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق المسح.

– أخصائي التوثيق.

– كاتب فني.

– مصمم جرافيك.

– مهندس رئيسي معماري.

– أخصائي المشتريات.

– مساعد مدير تصميم المشروع.

– مدير أول تصميم الطرق.

– مدير التصميم/ خدمات المياه.

– مدير التصميم/ خدمات الصرف الصحي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)