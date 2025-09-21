وفاة الفنان حمد المزيني

توفي الفنان حمد المزيني، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الثمانين عاما، بعد مسيرة فنية حافلة منذ منتصف الثمانينات في مجال الدراما السعودية.

ونعاه فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس بقوله : “انتقل الي رحمة والدنا وحبيبنا الفنان حمد المزيني

والصلاة عليه في مسجد الراحجي العصر أسال الله العظيم له الجنة، عظم الله أجر أهله ومحبينه والحمد لله على كل شيء”.

أهم أعماله

ووُلد الفنان الراحل المزيني عام 1945 في عنيزة، وعمل في حقل التعليم، في حين بدأ مشواره الفني منتصف الثمانينات الميلادية.

وقدم المزيني الكثير من الأعمال الدرامية الخالدة في ذاكرة الجماهير، ومنها مسلسل الدنيا دروب، والضيف الغريب، والمسلسل الشهير طاش ما طاش، وعائلة أبو رويشد.