Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عن عمر ناهز الـ80 عاماً بعد مسيرة حافلة

وفاة الفنان حمد المزيني

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
وفاة الفنان حمد المزيني
المواطن - فريق التحرير

توفي الفنان حمد المزيني، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الثمانين عاما، بعد مسيرة فنية حافلة منذ منتصف الثمانينات في مجال الدراما السعودية.

ونعاه فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس بقوله : “انتقل الي رحمة والدنا وحبيبنا الفنان حمد المزيني
والصلاة عليه في مسجد الراحجي العصر أسال الله العظيم له الجنة، عظم الله أجر أهله ومحبينه والحمد لله على كل شيء”.

أهم أعماله

ووُلد الفنان الراحل المزيني عام 1945 في عنيزة، وعمل في حقل التعليم، في حين بدأ مشواره الفني منتصف الثمانينات الميلادية.

وقدم المزيني الكثير من الأعمال الدرامية الخالدة في ذاكرة الجماهير، ومنها مسلسل الدنيا دروب، والضيف الغريب، والمسلسل الشهير طاش ما طاش، وعائلة أبو رويشد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد