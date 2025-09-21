وفاة الفنان حمد المزيني

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
توفي الفنان حمد المزيني، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الثمانين عاما، بعد مسيرة فنية حافلة منذ منتصف الثمانينات في مجال الدراما السعودية.
ونعاه فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس بقوله : “انتقل الي رحمة والدنا وحبيبنا الفنان حمد المزيني
والصلاة عليه في مسجد الراحجي العصر أسال الله العظيم له الجنة، عظم الله أجر أهله ومحبينه والحمد لله على كل شيء”.
ووُلد الفنان الراحل المزيني عام 1945 في عنيزة، وعمل في حقل التعليم، في حين بدأ مشواره الفني منتصف الثمانينات الميلادية.
وقدم المزيني الكثير من الأعمال الدرامية الخالدة في ذاكرة الجماهير، ومنها مسلسل الدنيا دروب، والضيف الغريب، والمسلسل الشهير طاش ما طاش، وعائلة أبو رويشد.