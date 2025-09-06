وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب انطلاق ملتقى الشنفري الأول بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين
أعلن نجل الفنان فكري عبد الحميد، وفاة والده، وأن صلاة الجنازة ستقام مساء اليوم بمسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الظهر والدفنه في البساتين، والعزاء فى مسجد الشرطة على المحور فى زايد اليوم السبت بعد صلاة المغرب.
كان قد أعلن محمد فكري، نجل الفنان فكرى عبد الحميد، وفاة والده الشهير بشبيه عادل إمام، وذلك من خلال حسابه والده على موقع فيسبوك، حيث كتب: “توفى إلى رحمه الله والدي فكرى عبد الحميد ربنا يرحمه، نسألكم الدعاء”.
يذكر أن فكري عبد الحميد، الشهير بشبيه عادل إمام، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها فيلم النوم في العسل عام 1996، وفيلم كابتن هيما عام 2008.
واشتهر بكونه شبيه الزعيم عادل إمام وشاركه مسرحية بودي جارد وهي المسرحية التي توقفت عام 2010، بعد أن ظلت تعرض لمدة 11 موسما متواصلا منذ عام 1999.