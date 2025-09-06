وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد

Icon

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن نجل الفنان فكري عبد الحميد، وفاة والده، وأن صلاة الجنازة ستقام مساء اليوم بمسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الظهر والدفنه في البساتين، والعزاء فى مسجد الشرطة على المحور فى زايد اليوم السبت بعد صلاة المغرب.

كان قد أعلن محمد فكري، نجل الفنان فكرى عبد الحميد، وفاة والده الشهير بشبيه عادل إمام، وذلك من خلال حسابه والده على موقع فيسبوك، حيث كتب: “توفى إلى رحمه الله والدي فكرى عبد الحميد ربنا يرحمه، نسألكم الدعاء”.

يذكر أن فكري عبد الحميد، الشهير بشبيه عادل إمام، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها فيلم النوم في العسل عام 1996، وفيلم كابتن هيما عام 2008.

واشتهر بكونه شبيه الزعيم عادل إمام وشاركه مسرحية بودي جارد وهي المسرحية التي توقفت عام 2010، بعد أن ظلت تعرض لمدة 11 موسما متواصلا منذ عام 1999.

 

