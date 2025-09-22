وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر

توفى، صباح اليوم الإثنين، مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب بمحافظة قنا، عقب الانتهاء من طابور الصباح.

وفاة مدير مدرسة

وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، يفيد بوفاة عبد العال محمد مدني مدير المدرسة.

من جهته، كلف نقيب المعلمين، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بمساندة أسرة المُعلم في مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.