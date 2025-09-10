وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي وظائف شاغرة لدى شركة معادن وظائف شاغرة بـ مجموعة تداول وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن بعد إيداع الدعم 32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة السعودية معبر آمن للطيور المهاجرة في موسم الهجرة الخريفية القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف
باشر المرور السعودي بمنطقة الرياض حادث تصادم بين مركبتين.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر منصة إكس إن الحادث نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حياله.