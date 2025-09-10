Icon

وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
المواطن - فريق التحرير

باشر المرور السعودي بمنطقة الرياض حادث تصادم بين مركبتين.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر منصة إكس إن الحادث نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حياله.

