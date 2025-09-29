وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في مصر.. السبب فلاشة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، وفاة 8 ركاب وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة المنيا بصعيد مصر (240 كم) جنوبي القاهرة.

انقلاب حافلة في مصر

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، بـ”الدفع الفوري بـ34 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس (حافلة)، وقع صباح الإثنين على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار في محافظة المنيا، باتجاه القاهرة”.

وأشارت الوزارة في تقرير أولي إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

السبب فلاشة أغاني

وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الأتوبيس كان يقل عددًا من الركاب كانوا متجهين من القاهرة إلى محافظات قنا وسوهاج والأقصر، وبينهم عدد من أبناء محافظتي الإسماعيلية والسويس، ثم فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما تسبب في انقلاب الحافلة على الطريق.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن أحد المصابين أن سبب وقوع الحادث هو انشغال قائد الحافلة بتشغيل “فلاشة أغاني”.