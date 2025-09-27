وفاة 7 أشخاص وتضرر مئات الآلاف جراء الفيضانات في تايلاند

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في تايلاند بمصرع سبعة أشخاص وتضرر أكثر من 260 ألفًا في عدة مناطق على ضفاف نهر تشاو فرايا، بحسب ما أعلنت السلطات السبت.

ووجه رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول بتوزيع المساعدات وإقامة حواجز رملية لمواجهة السيول ومراقبة المناطق المعرّضة لانزلاقات التربة.

وحذّرت الأرصاد الجوية التايلاندية من استمرار هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع جراء التغير المناخي الذي يزيد من حدّة الظواهر الجوية في البلاد.

وشهدت تايلاند الشهر الماضي خسائر بشرية جراء إعصار “كاجيكي”، فيما تبقى في الأذهان كارثة فيضانات عام 2011 التي أودت بحياة أكثر من 500 شخص.