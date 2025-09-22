Icon

خلال عمليات مكافحة الآفات

“وقاء” يحذر من الاقتراب من مواقع الرش الجوي في تبوك

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٥ مساءً
"وقاء" يحذر من الاقتراب من مواقع الرش الجوي في تبوك
المواطن - فريق التحرير

حذر فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين من خطورة مواقع الرش الجوي، داعيا إياهم بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من مواقع رش المبيدات وعمليات المكافحة حفاظًا على الصحة العامة.

مواقع الرش في تبوك

وأوضح المركز، في بيان له عبر حسابه في منصة إكس، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط الرش التي ينفذها في مواقع متعددة بالمنطقة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 وحتى يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، وتشمل مواقع في تبوك وقاع شورى وجريدة رأس بمحافظة تيماء وجريدة الشرف.

تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تابعوا قناة المواطن على واتساب
