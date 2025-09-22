“وقاء” يحذر من الاقتراب من مواقع الرش الجوي في تبوك

الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد
حذر فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين من خطورة مواقع الرش الجوي، داعيا إياهم بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من مواقع رش المبيدات وعمليات المكافحة حفاظًا على الصحة العامة.
وأوضح المركز، في بيان له عبر حسابه في منصة إكس، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط الرش التي ينفذها في مواقع متعددة بالمنطقة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 وحتى يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، وتشمل مواقع في تبوك وقاع شورى وجريدة رأس بمحافظة تيماء وجريدة الشرف.
لأن صحتكم محور اهتمامنا .. يدعو فرع مركز #وقاء بمنطقة #تبوك عموم المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين أخذ الحيطة والابتعاد عن مواقع الرش الجوي والحذر من المبيدات وعمليات المكافحة. pic.twitter.com/zMqg9TGuFA
