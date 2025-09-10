ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا ولي العهد: سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك لقطات من وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى ضبط مواطن مارس صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك خالد بن سلمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10498.04 نقطة زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟
قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن.
وتابع ولي العهد خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أن ذلك استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين.
واستكمل ولي العهد: لقد أظهرت المرحلة السابقة قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغير الظروف، كما كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية.
وأضاف سموه: أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات. ونحن عازمون -بحول الله وقوته- على تحقيقها وإكمالها. إلا أننا نؤكد أيضًا أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.