ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٩ مساءً
ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن
المواطن - فريق التحرير

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن.

سياسات تعيد التوازن

وتابع ولي العهد خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أن ذلك استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين.

