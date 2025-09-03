ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الصناعة تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، مساء أمس، من فخامة الرئيس إيمانويل ماکرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
جرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون القائمة بين المملكة وفرنسا في عددٍ من المجالات وفرص تعزيزها.
كما جرى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة بما فيها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفي هذا الصدد جدّد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة الداعي لوقف فوري للحرب في غزة، وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين.