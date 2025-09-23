Icon

السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية Icon ولي العهد يؤدي صلاة الميت على سماحة مفتي المملكة في جامع الإمام تركي بالرياض Icon سعود بن مشعل يؤدي صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في جامع الملك سلمان بجدة Icon لحظات دفن مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقبرة العود بالرياض Icon بتوجيه الملك سلمان.. إقامة صلاة الغائب على مفتي المملكة في المسجد الحرام Icon خميس بن رمثان.. ذاكرة الصحراء وبوصلة النفط Icon جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95 Icon إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا Icon فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً بيوم الوطن Icon عروض عسكري وفنون قتالية للأمن العام في فعالية عز الوطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على سماحة مفتي المملكة في جامع الإمام تركي بالرياض

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٠ مساءً
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على سماحة مفتي المملكة في جامع الإمام تركي بالرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة العصر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي -رحمه الله-.


وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الجامع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا


وقد أدى الصلاة مع سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فرحان، وصاحب الأمير عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء.


وعقب الصلاة تقبل سمو ولي العهد وأبناء الفقيد، العزاء والمواساة من أصحاب السمو والفضيلة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

         

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان...

أخبار رئيسية
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
أخبار رئيسية

ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على...

أخبار رئيسية
بتوجيه الملك سلمان.. إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق المطار في المدينة المنورة
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. إطلاق اسم الأمير محمد...

أخبار رئيسية
ولي العهد يهنئ السيدة سوشيلا كاركي 
السعودية اليوم

ولي العهد يهنئ السيدة سوشيلا كاركي 

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين 
أخبار رئيسية

ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج...

أخبار رئيسية
ولي العهد يهنئ إيدي راما
السعودية اليوم

ولي العهد يهنئ إيدي راما

السعودية اليوم
قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم