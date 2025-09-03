ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا اليوم من دولة رئيس الوزراء الهولندي السيد ريك شوف.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وسبل دعمها في مختلف المجالات.
كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
وتم خلال الاتصال مناقشة تطور الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وقد جدد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة بمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الذي يتعرض له المدنيون، وإدانة أي خطوات تعيق حل الدولتين.