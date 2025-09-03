Icon

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا اليوم من دولة رئيس الوزراء الهولندي السيد ريك شوف.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وسبل دعمها في مختلف المجالات.
كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وتم خلال الاتصال مناقشة تطور الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وقد جدد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة بمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الذي يتعرض له المدنيون، وإدانة أي خطوات تعيق حل الدولتين.

