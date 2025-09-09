ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال بحث الهجوم الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

كما تم خلال الاتصال التأكيد على وقوف المملكة والأردن إلى جانب دولة قطر الشقيقة ومساندتها في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.