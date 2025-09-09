ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر

سفارة السعودية لدى فرنسا للمواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز شاهد.. الأمطار وجداول المياه ترسم لوحة بديعة في وادي تربة قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة بأمر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وقد أكد سمو ولي العهد وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.
كما أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.