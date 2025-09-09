Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

أخبار رئيسية
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٧ مساءً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد أكد سمو ولي العهد وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

كما أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

