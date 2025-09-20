Icon

في اتصال هاتفي

ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين 

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤١ مساءً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي تترأسه المملكة العربية السعودية مع الجمهورية الفرنسية، كما جرى التنسيق حيال استئنافه على مستوى القمة بتاريخ 22 سبتمبر 2025م، وذلك في إطار دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية، كما نوه الجانبان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك، الصادر عن المؤتمر، والتصويت عليه بأغلبية كبرى.

ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي

ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي

محمد بن سلمان يعود إلى فرنسا بعد 276 يوماً بنشاط ” اللنداي “

محمد بن سلمان يعود إلى فرنسا بعد 276 يوماً بنشاط ” اللنداي...

وتم خلال الاتصال الإشارة إلى العدد المتزايد من الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة.

