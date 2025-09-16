Icon

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية

ولي العهد يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٢ مساءً
ولي العهد يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي لاريجاني والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

