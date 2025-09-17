ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وتم إقامة مراسم استقبال رسمية لدولته.
وعقد سمو ولي العهد ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية جلسة مباحثات رسمية.