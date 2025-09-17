Icon

بقصر اليمامة في الرياض

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٧ مساءً
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
المواطن - فريق التحرير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وتم إقامة مراسم استقبال رسمية لدولته.

وعقد سمو ولي العهد ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية جلسة مباحثات رسمية.

