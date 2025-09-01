ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأحداث في فلسطين والجهود المبذولة تجاهها لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفلسطيني، معالي مستشار فخامة الرئيس الدكتور مجدي عبدالرحمن الخالدي، ومستشار نائب الرئيس اللواء رسلان زكي أحمد شيخ إبراهيم، ورئيس ديوان نائب رئيس دولة فلسطين السيدة آية جمال محيسن.