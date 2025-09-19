ولي العهد يشارك باجتماع أممي عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين 22 سبتمبر

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار شفهي قدمته السعودية بالموافقة على مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبر دائرة اتصال عن بعد أو رسالة مسجلة مسبقًا في المؤتمر رفيع المستوى عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين المقرر 22 سبتمبر.