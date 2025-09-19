Icon

ولي العهد يشارك باجتماع أممي عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين 22 سبتمبر

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٨ مساءً
ولي العهد يشارك باجتماع أممي عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين 22 سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار شفهي قدمته السعودية بالموافقة على مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبر دائرة اتصال عن بعد أو رسالة مسجلة مسبقًا في المؤتمر رفيع المستوى عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين المقرر 22 سبتمبر.

 

