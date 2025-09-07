Icon

ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف Icon تدوينة الشريان على جرح المعلمين.. استبعاد من الترشيح بلا مبرر وبلا توضيح كأننا لم نكن! Icon توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في تايلند

ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أنوتين تشارنفيراكول بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في مملكة تايلند.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.

قد يهمّك أيضاً
السديس: ولي العهد حريص على تحسين جودة الحياة

السديس: ولي العهد حريص على تحسين جودة الحياة

ولي العهد يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في وفاة برلسكوني

ولي العهد يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في وفاة برلسكوني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس...

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين

أخبار رئيسية
ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء هولندا العلاقات وتطورات قطاع غزة
السعودية اليوم

ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

السعودية اليوم
محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه
السعودية اليوم

محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام

السعودية اليوم