ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أنوتين تشارنفيراكول بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في مملكة تايلند.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.