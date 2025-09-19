Icon

بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ألبانيا

ولي العهد يهنئ إيدي راما

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٨ مساءً
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد إيدي راما بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية ألبانيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية ألبانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

