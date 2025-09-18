Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً للوزراء في نيبال

ولي العهد يهنئ السيدة سوشيلا كاركي 

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠١ مساءً
ولي العهد يهنئ السيدة سوشيلا كاركي 
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيدة سوشيلا كاركي بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً للوزراء بشكل مؤقت في نيبال.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والرقي.

