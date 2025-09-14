Icon

حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة Icon ‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة Icon استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها Icon انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة Icon شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال Icon الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو Icon الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي عهد الكويت يستقبل عبدالعزيز بن سعود لبحث مجالات التعاون 

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٩ مساءً
ولي عهد الكويت يستقبل عبدالعزيز بن سعود لبحث مجالات التعاون 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتمنياته لسموه ولدولة الكويت حكومةً وشعبًا بدوام النماء والرخاء.

قد يهمّك أيضاً
وزير الداخلية: القطاعات الأمنية تؤدي واجبها في شرف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين

وزير الداخلية: القطاعات الأمنية تؤدي واجبها في شرف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين

بجاد المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني

بجاد المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الموضوعات، لا سيما الأمنية منها.
حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، فيما حضره من الجانب الكويتي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وعدد من كبار المسؤولين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة...

السعودية اليوم
لقطات من تخريج 3948 رجل أمن من مدن التدريب في الرياض ومكة المكرمة
أخبار رئيسية

لقطات من تخريج 3948 رجل أمن من...

أخبار رئيسية