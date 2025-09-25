Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعرب سمو الشيخ صباح الخالد الصباح ولي عهد دولة الكويت, عن شكره للمملكة العربية السعودية وفرنسا على رئاستهما المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا تطلع بلاده للبناء على ما وفره المؤتمر من زخم سياسي لصالح القضية الفلسطينية.

وقال سموه في كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن الكويت تجدد رفضها القاطع لسياسة الاستيطان والتهجير القسري التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال”، مؤكدًا التزام بلاده الثابت بدعم وكالة الأونروا وإدراكها للدور المحوري الذي تضطلع به في توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يدعو ولي عهد الكويت لحضور افتتاح فورمولا 1 السعودية

محمد بن سلمان يدعو ولي عهد الكويت لحضور افتتاح فورمولا 1 السعودية

ولي عهد الكويت يغادر جدة

ولي عهد الكويت يغادر جدة

وشدد سموه على ضرورة احترام القانون الدولي دون انتقائية، داعيًا إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد