1 أكتوبر فصل خدمة المياه نهائيًا للعدادات غير الموثقة

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
1 أكتوبر فصل خدمة المياه نهائيًا للعدادات غير الموثقة
المواطن - فريق التحرير

دعت شركة المياه الوطنية ملاك ومستفيدي عدادات المياه غير الموثقة إلى ضرورة توثيق العدادات عبر قنواتها الرقمية قبل 1 أكتوبر 2025، منوهةً أنه سيترتب على عدم التوثيق فصل الخدمة تلقائيًا بشكل نهائي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي والتي أطلقت في منتصف أكتوبر 2024. ويضمن التوثيق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه وبالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن تلقائياً للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.

وبيّنت الشركة أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مشيرة إلى أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي تتضمن دليلًا إرشاديًا وإجابات الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه.

