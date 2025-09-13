10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان

تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري نيوكاسل يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة الجامعات السعودية في مبادرة الأبحاث الصحية فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا في بلدة الدورة بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 10.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.