10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا في بلدة الدورة بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 10.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.