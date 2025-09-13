Icon

تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض Icon فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية Icon ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير Icon السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي Icon موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري Icon نيوكاسل يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي Icon جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة الجامعات السعودية في مبادرة الأبحاث الصحية Icon فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية Icon ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين Icon لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ مساءً
10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا في بلدة الدورة بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 10.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.

قد يهمّك أيضاً
إصابة 3 من حزب الله بانفجار لغم أرضي جنوبي لبنان

إصابة 3 من حزب الله بانفجار لغم أرضي جنوبي لبنان

كاتب سياسي لـ”المواطن”: عودة السفير للبنان يعكس حرص المملكة على مصلحة العرب

كاتب سياسي لـ”المواطن”: عودة السفير للبنان يعكس حرص المملكة على مصلحة العرب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد