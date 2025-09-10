10 دول ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك الاثنين

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن عشر دول، من بينها فرنسا، ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر سيعقد في نيويورك يوم الاثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، بحسب مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما حذّرت الرئاسة الفرنسية من أن ضمّ إسرائيل للضفة الغربية، وهو ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة رداً على عزم أطراف غربية بينها باريس الاعتراف بدولة فلسطين، هو “خط أحمر واضح”، معتبرةً أنه سيكون “أسوأ انتهاك للقانون الدولي”.
وتابعت الرئاسة الفرنسية: “سنطلب، نحن وشركاؤنا، من إسرائيل إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية”، موضحاً أن “الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية هي حدود 1967”.
ولوّح مسؤولون إسرائيليون بضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، رداً على الاعتراف بدولة فلسطين.