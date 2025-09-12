100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي عن قيمة غرامة مخالفة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة.

وتابع الأمن البيئي عبر حسابها بمنصة إكس، تبلغ غرامة مخالفة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة (100,000) ريال.

وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.