Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي عن قيمة غرامة مخالفة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة.

وتابع الأمن البيئي عبر حسابها بمنصة إكس، تبلغ غرامة مخالفة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة (100,000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة

تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة

إصابات في اصطدام 4 مركبات على طريق الهدا باتجاه مكة 

إصابات في اصطدام 4 مركبات على طريق الهدا باتجاه مكة 

وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
السعودية اليوم

تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق...

السعودية اليوم