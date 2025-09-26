Icon

100% على الأدوية.. البيت الأبيض يعلن رسومًا جمركية جديدة

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٦ مساءً
100% على الأدوية.. البيت الأبيض يعلن رسومًا جمركية جديدة
المواطن - واس

أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة واسعة ابتداءً من الأول من أكتوبر، تشمل زيادة بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية أو المحمية ببراءات اختراع، ما لم تُنتج داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة المستوردة، ورسوم بنسبة 50% على أثاث المطابخ، و30% على المفروشات المنجدة بالقماش، ابتداءً من أكتوبر المقبل.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو دفع شركات الأدوية إلى إنشاء مصانع لها داخل الأراضي الأمريكية، وكذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، فيما بين الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق التجاري المبرم مع واشنطن في يوليو الماضي يحمي صادراته من الأدوية من رسوم تتجاوز 15%، وهو ما شدد عليه الناطق الأوروبي للشؤون التجارية أولوف جيل.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف من موجة تضخم جديدة في الولايات المتحدة، في وقت يؤكد ترمب أن إستراتيجيته الحمائية تهدف إلى إنعاش الصناعات الأمريكية، على خلاف النهج التقليدي القائم على اقتصاد مفتوح.

