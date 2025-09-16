101 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

استشهد 101 فلسطيني منذ فجر اليوم، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن 86 مواطنًا استشهدوا في شمال القطاع، معظمهم في مدينة غزة، فيما ارتقى 9 شهداء في وسط القطاع، و6 آخرون في الجنوب.

وأبانت المصادر ذاتها أن آخر هذه الهجمات تمثل في استهداف الاحتلال مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64 ألفًا و964 شهيدًا، و165 ألفًا و312 مصابًا.