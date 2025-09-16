101 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
استشهد 101 فلسطيني منذ فجر اليوم، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن 86 مواطنًا استشهدوا في شمال القطاع، معظمهم في مدينة غزة، فيما ارتقى 9 شهداء في وسط القطاع، و6 آخرون في الجنوب.
وأبانت المصادر ذاتها أن آخر هذه الهجمات تمثل في استهداف الاحتلال مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64 ألفًا و964 شهيدًا، و165 ألفًا و312 مصابًا.