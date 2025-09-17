17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية، وتبوك، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط حضري.

– مهندس كهربائي.

– مراقب العمليات التجارية.

– محاسب مساعد.

– محلل مالي أول.

– مدير أول الهندسة الميكانيكية.

– مدير أصول التجزئة.

– مدير أول مراقبة المشاريع.

– مهندس أول البنية التحتية الكهربائية.

– مهندس أول البنية التحتية للاتصالات/ التصميم.

– مهندس مرافق المياه.

– أخصائي مشتريات.

– مهندس مشتريات.

– مهندس معماري مساعد.

– مدير نمذجة معلومات البناء.

– منسق نمذجة معلومات البناء/ البنية التحتية.

– مشرف أول مراقبة المستندات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)