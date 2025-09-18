18 وظيفة شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وتعليمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مبرمج أول.

– مساعد رعاية الطفل.

– مشغل مطبعة.

– محرر محتوى الويب.

– موظف دعم فني.

– مسؤول الأنظمة.

– محلل التطبيقات.

– موظف إداري.

– مدير إدارة المخاطر.

– محلل سلسلة التوريد.

– مشرف مستودع.

– مخطط المواد.

– مسؤول المشتريات.

– أخصائي تمريض.

– مساعد رئيس مركز تعلم الطفل.

– معلم مركز رعاية نهارية.

– مساعد رعاية الطفل.

– مدرب/ تدريب دعم الحياة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)