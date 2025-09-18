18 وظيفة شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وتعليمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.
وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل مبرمج أول.
– مساعد رعاية الطفل.
– مشغل مطبعة.
– محرر محتوى الويب.
– موظف دعم فني.
– مسؤول الأنظمة.
– محلل التطبيقات.
– موظف إداري.
– مدير إدارة المخاطر.
– محلل سلسلة التوريد.
– مشرف مستودع.
– مخطط المواد.
– مسؤول المشتريات.
– أخصائي تمريض.
– مساعد رئيس مركز تعلم الطفل.
– معلم مركز رعاية نهارية.
– مساعد رعاية الطفل.
– مدرب/ تدريب دعم الحياة.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)