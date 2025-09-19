183 طنًا من مياه زمزم لسقيا المصلين بالمسجد النبوي اليوم 

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين اليوم، أكثر من (183) طنًا من مياه زمزم المباركة لسقيا المصلين وزوار المسجد النبوي، ضمن جهودها المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وجرى توزيع مياه زمزم عبر (6178) حافظة منتشرة في مختلف ساحات وأروقة وأدوار المسجد النبوي، وتتميز هذه الحافظات بالحفاظ على برودة الماء وجودته، بما يضمن راحة المصلين والزوار وسهولة حصولهم على الماء المبارك في جميع الأوقات.
وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة من العناية وفرتها المملكة، بتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتيسير أداء العبادات في أجواء روحانية آمنة ومهيأة بكل الخدمات والوسائل.