19 وظيفة شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من منفذ الحديثة، ومنفذ الربع الخالي، ومنفذ البطحاء، والمنطقة الشرقية، والرياض.
وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب ميداني (عدد 3 وظائف).
– مراقب ميداني أعلى (عدد 3 وظائف).
– مراقب ميداني أول (عدد 3 وظائف).
– مهندس مستشار/ صيانة المرافق.
– كبير مهندسين قياسات الزيت والغاز.
– مهندس خبير قياسات الزيت والغاز.
– مهندس خبير المنشآت البرية.
– كبير مهندسين حفر وصيانة آبار.
– خبير أول التنقيب والتقييم.
– مهندس خبير التطوير وإدارة المكامن.
– مهندس مستشار/ مكامن البترول والغاز.
– أخصائي تنظيم فعاليات.
– أخصائي مركز عمليات الأمن السيبراني.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)