بلغت الواردات ما يقارب 108.9 ملايين طن

222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ صباحاً
222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024
المواطن - فريق التحرير

تجاوز إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ المملكة لعام 2024م (331) مليون طن، وبلغت الصادرات (222.4) مليون طن بارتفاع نسبته (9.3%) مقارنةً بعام 2023م، فيما بلغت الواردات ما يقارب (108.9) ملايين طن بزيادة نسبتها (3.6%).

وبحسب نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم، لإحصاءات النقل البحري لعام 2024م، فقد جاء ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع صدارة الموانئ من حيث صادرات المملكة بنسبة بلغت (51%) من إجمالي الصادرات، بينما تصدَّر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الموانئ المستقبلة للواردات بكمية بلغت (38) مليون طن، أي ما يمثل نحو (35%) من إجمالي واردات المملكة.

إجمالي البضائع المناولة

وأوضحت النشرة، أن إجمالي البضائع المناولة في موانئ المملكة بلغ أكثر من (334) مليون طن، واستحوذ ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع على النسبة الأكبر منها بواقع (39.7%)، فيما جاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أولًا في مناولة الحاويات القياسية بنسبة (51.1%)، وتصدرت البضائع السائبة السائلة قائمة البضائع المناولة بإجمالي تجاوز 177 مليون طن.

من جهة أخرى بيَّنت نتائج النشرة، أن إجمالي بضائع المسافنة بلغ أكثر من (21) مليون طن، توزعت بين (10.4) ملايين طن مفرغة، و(11) مليون طن محملة، وما يقارب مليوني حاوية قياسية، كما بلغ عدد السفن القادمة لموانئ المملكة (8,693) سفينة، استحوذ ميناء جدة الإسلامي على النصيب الأكبر منها بعدد (3.805) سفن، يليه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ(1.980) سفينة، ثم ميناء نيوم بـ(951) سفينة.

وأظهرت نتائج النشرة، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة بلغ أكثر من (2.5) مليون حاوية، منها (1.3) مليون حاوية صادرة، وأكثر من (1.2) مليون حاوية واردة، ومن ناحية حركة الركاب، أشارت النتائج إلى أن إجمالي عدد القادمين والمغادرين عبر الموانئ السعودية بلغ نحو (913) ألف راكب بانخفاض نسبته (19.6%) عن عام 2023م، وتصدر ميناء جازان قائمة الموانئ في حركة الركاب بأكثر من (485) ألف راكب.

يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل البحري هي نشرة سنوية تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة حول حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر الموانئ السعودية، وحجم البضائع المفرغة والمحملة، وحركة السفن، وتستند النشرة إلى بيانات السجلات الإدارية من الهيئة العامة للموانئ، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وشركة نيوم، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

