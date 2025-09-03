3 أهداف تشملها جائزة العمل

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
أوضح المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، أهمية إطلاق النسخة الخامسة من جائزة العمل.
وقال المبارك، في مداخلة عبر أثير “العربية إف إم”، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل التحسين المستمر وتهدف من هذه الجائزة إلى تحفيز المنشآت لتطوير آلية العمل بها، وتحفيز الابتكار ورفع جودة الخدمات مع الاستفادة من التجارب الناجحة.
وأضاف أن الجائزة تشمل القطاع الخاص وغير الربحي وتشمل الرؤساء التنفيذيين أو بأفكار ترفع جودة الخدمات، فيما تكون بقية الجوائز المقدمة للمنظمات ولفرق العمل، مما ينعكس إيجابا على سمعة المنشآت.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من “جائزة العمل” وتتوزع جائزة هذا العام على خمسة مسارات رئيسة تشمل التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، ومسار جديد ينطلق لأول مرة وهو السلامة والصحة المهنية.
