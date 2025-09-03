Icon

في نسختها الخامسة

3 أهداف تشملها جائزة العمل

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٩ مساءً
3 أهداف تشملها جائزة العمل
المواطن - فريق التحرير

أوضح المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، أهمية إطلاق النسخة الخامسة من جائزة العمل.

وقال المبارك، في مداخلة عبر أثير “العربية إف إم”، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل التحسين المستمر وتهدف من هذه الجائزة إلى تحفيز المنشآت لتطوير آلية العمل بها، وتحفيز الابتكار ورفع جودة الخدمات مع الاستفادة من التجارب الناجحة.

أهداف جائزة العمل

وأضاف أن الجائزة تشمل القطاع الخاص وغير الربحي وتشمل الرؤساء التنفيذيين أو بأفكار ترفع جودة الخدمات، فيما تكون بقية الجوائز المقدمة للمنظمات ولفرق العمل، مما ينعكس إيجابا على سمعة المنشآت.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من “جائزة العمل” وتتوزع جائزة هذا العام على خمسة مسارات رئيسة تشمل التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، ومسار جديد ينطلق لأول مرة وهو السلامة والصحة المهنية.

