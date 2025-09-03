3 تنويهات من سفارة السعودية في أوزبكستان للمواطنين

وجهت سفارة المملكة لدى جمهورية أوزبكستان العديد من التنويهات إلى المواطنين السعوديين الزائرين للدولة.

وأشارت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إلى أن هذه النقاط تشمل:

1. إعفاء المواطنين السعوديين الزائرين لجمهورية أوزبكستان من تأشيرة الدخول لمدة (30) يومًا.

2. عدم تجاوز المدة المسموحة (30) يومًا حيث سيترتب على ذلك غرامة مالية عند تجاوز الإقامة للفترة المشار إليها.

3. أهمية التأكد من تسجيل بيانات جواز السفر بعد الوصول ( من خلال الجهة المؤمنة للسكن).