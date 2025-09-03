3 تنويهات من سفارة السعودية في أوزبكستان للمواطنين

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
وجهت سفارة المملكة لدى جمهورية أوزبكستان العديد من التنويهات إلى المواطنين السعوديين الزائرين للدولة.
وأشارت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إلى أن هذه النقاط تشمل:
1. إعفاء المواطنين السعوديين الزائرين لجمهورية أوزبكستان من تأشيرة الدخول لمدة (30) يومًا.
2. عدم تجاوز المدة المسموحة (30) يومًا حيث سيترتب على ذلك غرامة مالية عند تجاوز الإقامة للفترة المشار إليها.
3. أهمية التأكد من تسجيل بيانات جواز السفر بعد الوصول ( من خلال الجهة المؤمنة للسكن).