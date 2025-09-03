3 حقوق على المستهلك معرفتها في موسم التخفيضات

كشفت وزارة التجارة، عن 3 حقوق للمستهلك بشأن التخفيضات ينبغي عليه التعرف عليها قبل التسوق.

3 حقوق للمستهلك

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة (إكس)، أنه يجب التأكد من حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات وإبرازه بشكل واضح.

وأكدت الوزارة، أهمية التأكد من صحة التحفيض بمسح باركود الترخيص لتظهر كافة البيانات، وإيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج.