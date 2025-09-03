3 حقوق على المستهلك معرفتها في موسم التخفيضات

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
كشفت وزارة التجارة، عن 3 حقوق للمستهلك بشأن التخفيضات ينبغي عليه التعرف عليها قبل التسوق.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة (إكس)، أنه يجب التأكد من حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات وإبرازه بشكل واضح.
وأكدت الوزارة، أهمية التأكد من صحة التحفيض بمسح باركود الترخيص لتظهر كافة البيانات، وإيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج.
