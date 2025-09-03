شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير 3 سلوكيات سلبية تسبب النزلات المعوية ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني 2025 درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى
حذر استشاري الأمراض الباطنية الدكتور محمد جواد، من بعض الممارسات السلبية التي قد تسبب النزلات المعوية.
وقال جواد، خلال لقائه -عبر سكايب- مع “برنامج 120” المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، إن عدم غسل الفواكه والخضراوات بشكل جيد يؤدي إلى الإصابة بالنزلات المعوية وانتقال الجراثيم.
وأضاف جواد، إن لحوم الأسماك والدجاج غير المطهية بشكل جيد تساعد في انتشار النزلات المعوية أيضًا، وكذلك مشتقات الحليب حال عدم حفظها بشكل جيد.
وختم استشاري الأمراض الباطنية، بقوله: “إن الإصابة بالنزلات المعوية يمكن علاجها في المنزل، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج للذهاب للمستشفى كالأطفال والرضع وكبار السن والمصابين بنقص المناعة”.