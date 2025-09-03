Icon

صحة وطب‎

3 سلوكيات سلبية تسبب النزلات المعوية

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذر استشاري الأمراض الباطنية الدكتور محمد جواد، من بعض الممارسات السلبية التي قد تسبب النزلات المعوية.

وقال جواد، خلال لقائه -عبر سكايب- مع “برنامج 120” المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، إن عدم غسل الفواكه والخضراوات بشكل جيد يؤدي إلى الإصابة بالنزلات المعوية وانتقال الجراثيم.

سلوكيات سلبية تسبب النزلات المعوية

وأضاف جواد، إن لحوم الأسماك والدجاج غير المطهية بشكل جيد تساعد في انتشار النزلات المعوية أيضًا، وكذلك مشتقات الحليب حال عدم حفظها بشكل جيد.

وختم استشاري الأمراض الباطنية، بقوله: “إن الإصابة بالنزلات المعوية يمكن علاجها في المنزل، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج للذهاب للمستشفى كالأطفال والرضع وكبار السن والمصابين بنقص المناعة”.

