300 طالب يشاركون في سباق العودة للمدارس بـ مسار كدانة

نظّمت كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- اليوم، “سباق العودة للمدارس” على امتداد 2 كم في مسار كدانة، بحضور الرئيس التنفيذي لكدانة المهندس محمد بن ناصر المجماج، وبمشاركة قرابة 300 طالب من مختلف مدارس تعليم مكة، في جو تنافسي وأنشطة رياضية وتفاعلية تسهم في تحسين الصحة الذهنية والنفسية، عبر مسارات مهيأة بوسائل سلامة وتجهيزات لإثراء تجربتهم.

وتضمن السباق أنشطة مجتمعية متنوعة أضفت أجواء من الحماس للمشاركين والزوار في الفعاليات المصاحبة، التي تنوعت بين الرياضات الذهنية والألعاب الرياضية مثل تنس الريشة وكرة السلة، إضافة إلى مساحة مخصصة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعلُم والأنشطة الحركية التي تهدف إلى تعزيز روح المشاركة، وتقديم تجربة عائلية متكاملة.

ويأتي “سباق العودة للمدارس” ضمن مبادرات كدانة النوعية لتفعيل المشاعر المقدسة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وفق برامجها المجتمعية، وتجسيدًا لدورها في تعزيز جودة الحياة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين شرائح المجتمع، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخدمية والخاصة، في صورة وطنية تعكس الشراكة والتكامل لخدمة المجتمع.

يُذكر أن كدانة أطلقت مؤخرًا “مسار كدانة” أحد المشاريع التطويرية التي تعكف على تنفيذها في مزدلفة بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة لتحويلها إلى وجهة مستدامة ومتنفس لسكان مكة المكرمة وزوارها، مع الحرص على تهيئتها بجميع الخدمات التي تلبي رغباتهم من خلال تخصيص مواقع إستراتيجية للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي المتنوعة، بما يسهم في استدامة إعمار المشاعر المقدسة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.