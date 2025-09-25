Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على امتداد 2 كم

300 طالب يشاركون في سباق العودة للمدارس بـ مسار كدانة

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ مساءً
300 طالب يشاركون في سباق العودة للمدارس بـ مسار كدانة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نظّمت كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- اليوم، “سباق العودة للمدارس” على امتداد 2 كم في مسار كدانة، بحضور الرئيس التنفيذي لكدانة المهندس محمد بن ناصر المجماج، وبمشاركة قرابة 300 طالب من مختلف مدارس تعليم مكة، في جو تنافسي وأنشطة رياضية وتفاعلية تسهم في تحسين الصحة الذهنية والنفسية، عبر مسارات مهيأة بوسائل سلامة وتجهيزات لإثراء تجربتهم.

وتضمن السباق أنشطة مجتمعية متنوعة أضفت أجواء من الحماس للمشاركين والزوار في الفعاليات المصاحبة، التي تنوعت بين الرياضات الذهنية والألعاب الرياضية مثل تنس الريشة وكرة السلة، إضافة إلى مساحة مخصصة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعلُم والأنشطة الحركية التي تهدف إلى تعزيز روح المشاركة، وتقديم تجربة عائلية متكاملة.

قد يهمّك أيضاً
مسار كدانة.. وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها

مسار كدانة.. وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها

ويأتي “سباق العودة للمدارس” ضمن مبادرات كدانة النوعية لتفعيل المشاعر المقدسة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وفق برامجها المجتمعية، وتجسيدًا لدورها في تعزيز جودة الحياة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين شرائح المجتمع، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخدمية والخاصة، في صورة وطنية تعكس الشراكة والتكامل لخدمة المجتمع.

يُذكر أن كدانة أطلقت مؤخرًا “مسار كدانة” أحد المشاريع التطويرية التي تعكف على تنفيذها في مزدلفة بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة لتحويلها إلى وجهة مستدامة ومتنفس لسكان مكة المكرمة وزوارها، مع الحرص على تهيئتها بجميع الخدمات التي تلبي رغباتهم من خلال تخصيص مواقع إستراتيجية للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي المتنوعة، بما يسهم في استدامة إعمار المشاعر المقدسة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد