32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة

توقع خبير الطقس والفلك الدكتور، خالد الزعاق، اقتراب الأجواء الشتوية بالأيام المقبلة.

وقال الزعاق عبر منصة إكس:”بعد عشرة أيام ما تقدر تستحم قبل صلاة الفجر إلا بسخان، وبعد شهرين ونص بيدخل علينا الشتاء”.

وأكد أن بعد 32 يومًا سيأتي موسم الوسم وهي أجمل وأروع أيام السنة.