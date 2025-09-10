32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة السعودية معبر آمن للطيور المهاجرة في موسم الهجرة الخريفية القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله شروط الاشتراك في جمعية GOSI القبض على مخالف لتهريبه 135 كيلو قات في عسير ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا ولي العهد: سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك
توقع خبير الطقس والفلك الدكتور، خالد الزعاق، اقتراب الأجواء الشتوية بالأيام المقبلة.
وقال الزعاق عبر منصة إكس:”بعد عشرة أيام ما تقدر تستحم قبل صلاة الفجر إلا بسخان، وبعد شهرين ونص بيدخل علينا الشتاء”.
وأكد أن بعد 32 يومًا سيأتي موسم الوسم وهي أجمل وأروع أيام السنة.