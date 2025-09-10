Icon

32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ مساءً
32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة
المواطن - فريق التحرير

توقع خبير الطقس والفلك الدكتور، خالد الزعاق، اقتراب الأجواء الشتوية بالأيام المقبلة.

وقال الزعاق عبر منصة إكس:”بعد عشرة أيام ما تقدر تستحم قبل صلاة الفجر إلا بسخان، وبعد شهرين ونص بيدخل علينا الشتاء”.

وأكد أن بعد 32 يومًا سيأتي موسم الوسم وهي أجمل وأروع أيام السنة.

