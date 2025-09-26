Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

35 وظيفة شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
35 وظيفة شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
شركة البحر الأحمر تمد مرافق مشروعها بالطاقة المتجددة بنسبة 100%

شركة البحر الأحمر تمد مرافق مشروعها بالطاقة المتجددة بنسبة 100%

شراكات جديدة توفر الوظائف بمشروع البحر الأحمر

شراكات جديدة توفر الوظائف بمشروع البحر الأحمر

– مدير تحليل البيانات وإعداد التقارير.

– مسؤول حركة المركبات/ المرور.

– مساعد مدير توليد ونقل المرافق.

– مدير إدارة الحوادث.

– أخصائي أول الفعاليات.

– مدير أول أنظمة القياس.

– مشرف تجربة الزائر.

– مشرف التجزئة والأغذية والمشروبات.

– مشرف أنشطة تجربة الزائر والتذاكر.

– مدير أول جودة العمليات.

– أخصائي جدولة الأسطول.

– مدير المرافق الجافة.

– مدير أول نمذجة الطاقة.

– أخصائي المالية.

– مدير أول إدارة الحسابات.

– موظف إرسال الطائرات.

– مساعد مدير إدارة الحسابات الرئيسية.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مدير إدارة المخزون والبيانات.

– مدير عمليات المغامرات.

– أخصائي إداري.

– مدير أول عمليات وصيانة المرافق.

– فني أول صيانة المحركات البحرية.

– مدير جدولة الأسطول.

– موظف استقبال.

– أخصائي أول إدارة الحسابات الرئيسية.

– كبير عمال رصيف الميناء.

– مدير صيانة المارينا.

– مدير أول المالية.

– مدير أول الشبكات وتخزين البطاريات.

– مساعد مدير شبكات توزيع المرافق.

– مشرف تجربة الزائر والتذاكر.

– مسؤول المرور بالمطار.

– مدير مجموعة الخدمات الهندسية والفنية.

– مساعد مدير المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد