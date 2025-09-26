35 وظيفة شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تحليل البيانات وإعداد التقارير.

– مسؤول حركة المركبات/ المرور.

– مساعد مدير توليد ونقل المرافق.

– مدير إدارة الحوادث.

– أخصائي أول الفعاليات.

– مدير أول أنظمة القياس.

– مشرف تجربة الزائر.

– مشرف التجزئة والأغذية والمشروبات.

– مشرف أنشطة تجربة الزائر والتذاكر.

– مدير أول جودة العمليات.

– أخصائي جدولة الأسطول.

– مدير المرافق الجافة.

– مدير أول نمذجة الطاقة.

– أخصائي المالية.

– مدير أول إدارة الحسابات.

– موظف إرسال الطائرات.

– مساعد مدير إدارة الحسابات الرئيسية.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مدير إدارة المخزون والبيانات.

– مدير عمليات المغامرات.

– أخصائي إداري.

– مدير أول عمليات وصيانة المرافق.

– فني أول صيانة المحركات البحرية.

– مدير جدولة الأسطول.

– موظف استقبال.

– أخصائي أول إدارة الحسابات الرئيسية.

– كبير عمال رصيف الميناء.

– مدير صيانة المارينا.

– مدير أول المالية.

– مدير أول الشبكات وتخزين البطاريات.

– مساعد مدير شبكات توزيع المرافق.

– مشرف تجربة الزائر والتذاكر.

– مسؤول المرور بالمطار.

– مدير مجموعة الخدمات الهندسية والفنية.

– مساعد مدير المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)