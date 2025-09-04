4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية

هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني أملج تكمل استعداداتها لليوم الوطني بتزيين الشوارع والميادين ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف
شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية تقيد قائد المركبة بتنظيمات السير على الطريق عند الازدحامات المرورية.
وحذرت إدارة المرور عبر منصة إكس، من التنقل من مسار إلى آخر، أو استخدام منبه المركبة عند هذه الازدحامات.
كما نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات، من عدم ترك مسافة آمنة أو التجاوز من أكتاف الطريق.