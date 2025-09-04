Icon

هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني Icon أملج تكمل استعداداتها لليوم الوطني بتزيين الشوارع والميادين Icon ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني Icon مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني Icon الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية Icon عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 Icon فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني Icon سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها Icon الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني Icon الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية تقيد قائد المركبة بتنظيمات السير على الطريق عند الازدحامات المرورية.

وحذرت إدارة المرور عبر منصة إكس، من التنقل من مسار إلى آخر، أو استخدام منبه المركبة عند هذه الازدحامات.

قد يهمّك أيضاً
المرور: تقيدوا بالمسافة الآمنة

المرور: تقيدوا بالمسافة الآمنة

فعلة تؤدي إلى عدم الاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية

فعلة تؤدي إلى عدم الاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية

كما نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات، من عدم ترك مسافة آمنة أو التجاوز من أكتاف الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا

السعودية اليوم
المرور : 4 توجيهات حال القيادة داخل الأحياء السكنية
السعودية اليوم

المرور : 4 توجيهات حال القيادة داخل...

السعودية اليوم
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في...

السعودية اليوم
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن...

السعودية اليوم
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة...

السعودية اليوم