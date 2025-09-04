4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية تقيد قائد المركبة بتنظيمات السير على الطريق عند الازدحامات المرورية.

وحذرت إدارة المرور عبر منصة إكس، من التنقل من مسار إلى آخر، أو استخدام منبه المركبة عند هذه الازدحامات.

كما نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات، من عدم ترك مسافة آمنة أو التجاوز من أكتاف الطريق.