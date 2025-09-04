4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة

وجه استشاري الجهاز الهضمي، د. عبدالله الذيابي، أربع نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة.

وقال الذيابي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس» أن هذه النصائح تشمل التالي:

1 – علاج جرثومة المعدة.

2 – الابتعاد عن التدخين.

3 – اتباع نظام غذائي صحي.

4 – عمل منظار المعدة حال وجود تاريخ عائلي للاصابة بسرطان المعدة