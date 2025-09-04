4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك
وجه استشاري الجهاز الهضمي، د. عبدالله الذيابي، أربع نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة.
وقال الذيابي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس» أن هذه النصائح تشمل التالي:
1 – علاج جرثومة المعدة.
2 – الابتعاد عن التدخين.
3 – اتباع نظام غذائي صحي.
4 – عمل منظار المعدة حال وجود تاريخ عائلي للاصابة بسرطان المعدة
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) September 3, 2025