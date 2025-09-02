Icon

ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس Icon المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية Icon أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى Icon وظائف إدارية شاغرة لدى STC Icon وظائف شاغرة في وزارة الطاقة Icon الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية Icon كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي Icon شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon المرور: احذروا المراوغة بين المركبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية وتعليمية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة الملكية والكليات والمعاهد التابعة لها في كل من الرياض، وينبع، وجازان، والجبيل، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ الهيئة العامة للطيران المدني 

وظائف بـ الهيئة العامة للطيران المدني 

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

– باحث قانوني.

– مدرب هندسة الآلات الدقيقة.

– مدرب هندسة الحاسب الآلي.

– مدرب هندسة كيميائية (عدد وظيفتين).

– مدرب محاسبة.

– محاضر هندسة الحاسب الآلي.

– محاضر رياضيات (عدد وظيفتين).

– محاضر فيزياء.

– محاضر إدارة سلاسل الإمداد.

– محاضر إدارة موارد بشرية.

– محاضر نظم المعلومات الإدارية.

– محاضر هندسة كيميائية.

– أستاذ مساعد علوم الحاسب الآلي.

– أستاذ مساعد نظم المعلومات الإدارية.

– أستاذ مساعد إدارة سلاسل الإمداد.

– أستاذ مساعد هندسة حاسب آلي.

– أستاذ مساعد هندسة كيميائية.

– أخصائي مختبر.

– منسق علاقات الموظفين.

– محلل مزايا وأداء.

– أخصائي استلام مشاريع.

– أخصائي الوثائق السرية.

– رجل إطفاء (عدد وظيفتين).

– منسق مشتريات.

– منسق اتفاقيات صناعية.

– إداري عقود.

– محلل متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.

– محلل استراتيجيات وخطط أعمال.

– محلل تخطيط قوى عاملة.

– أخصائي خطط الإخلاء.

– مهندس المشاريع الخاصة.

– مهندس مرافق.

– معلم ممارس لغة إنجليزية.

– محلل أمن سيبراني.

– معلم ممارس فيزياء.

– محاضر علوم الحاسب الآلي.

– معلم ممارس الاضطرابات السلوكية والتوحد.

– معلم ممارس رياضيات.

– معلم ممارس كيمياء.

– معلم ممارس صعوبات تعلم.

– معلم ممارس أحياء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة NOV
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة NOV

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم