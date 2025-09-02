44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية

ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى وظائف إدارية شاغرة لدى STC وظائف شاغرة في وزارة الطاقة الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق المرور: احذروا المراوغة بين المركبات
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية وتعليمية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة الملكية والكليات والمعاهد التابعة لها في كل من الرياض، وينبع، وجازان، والجبيل، ورأس الخير.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– باحث قانوني.
– مدرب هندسة الآلات الدقيقة.
– مدرب هندسة الحاسب الآلي.
– مدرب هندسة كيميائية (عدد وظيفتين).
– مدرب محاسبة.
– محاضر هندسة الحاسب الآلي.
– محاضر رياضيات (عدد وظيفتين).
– محاضر فيزياء.
– محاضر إدارة سلاسل الإمداد.
– محاضر إدارة موارد بشرية.
– محاضر نظم المعلومات الإدارية.
– محاضر هندسة كيميائية.
– أستاذ مساعد علوم الحاسب الآلي.
– أستاذ مساعد نظم المعلومات الإدارية.
– أستاذ مساعد إدارة سلاسل الإمداد.
– أستاذ مساعد هندسة حاسب آلي.
– أستاذ مساعد هندسة كيميائية.
– أخصائي مختبر.
– منسق علاقات الموظفين.
– محلل مزايا وأداء.
– أخصائي استلام مشاريع.
– أخصائي الوثائق السرية.
– رجل إطفاء (عدد وظيفتين).
– منسق مشتريات.
– منسق اتفاقيات صناعية.
– إداري عقود.
– محلل متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.
– محلل استراتيجيات وخطط أعمال.
– محلل تخطيط قوى عاملة.
– أخصائي خطط الإخلاء.
– مهندس المشاريع الخاصة.
– مهندس مرافق.
– معلم ممارس لغة إنجليزية.
– محلل أمن سيبراني.
– معلم ممارس فيزياء.
– محاضر علوم الحاسب الآلي.
– معلم ممارس الاضطرابات السلوكية والتوحد.
– معلم ممارس رياضيات.
– معلم ممارس كيمياء.
– معلم ممارس صعوبات تعلم.
– معلم ممارس أحياء.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)