ضمن جهود الغطاء النباتي لحماية هذه الثروة الطبيعية الفريدة

550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٦ مساءً
550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن حصر أكثر من 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهوده لحماية هذه الثروة الطبيعية الفريدة، والمحافظة عليها، بوصفها جزءًا من الهوية الوطنية والتراث الطبيعي.

وأوضح المركز أن الأشجار المعمّرة تُعد رمزًا للحياة والعطاء المستمر؛ إذ تتميز بقدرتها على الصمود لمئات السنين أمام الظروف المناخية القاسية، وتمثل شاهدًا حيًّا على العلاقة العميقة بين الأرض والإنسان، وحمايتها لا تقتصر على كونها عملاً بيئيًّا فحسب، بل هي استثمار طويل الأمد في البيئة والصحة العامة والهوية الوطنية.

وأشار المركز إلى أن الأثر المتوقع من حماية الأشجار المعمّرة يتجاوز البعد البيئي، ليشمل أبعادًا اجتماعية وثقافية واقتصادية؛ إذ يسهم في المحافظة على التراث الطبيعي والتاريخي، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز السياحة البيئية، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي وخفض التكاليف الناتجة عن التصحر والتدهور البيئي.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

