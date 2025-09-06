Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة أثناء القيادة

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة أثناء القيادة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الإدارة العامة للمرور، إن هناك 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة على الطرق، محذرة من تداعيات ذلك لأنه يعرض حياة الشخص والآخرين للخطر.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن الانحراف المُفاجئ على الطريق يُعرض حياة الشخص وحياة الآخرين للخطر، وهذا قد يحدث نتيجة عدة أسباب، وهي كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. سيارة تطير في الهواء بسبب خطأ السائق!

فيديو.. سيارة تطير في الهواء بسبب خطأ السائق!

إصابة شابين في حادث انقلاب مركبة بطريق مطار جازان

إصابة شابين في حادث انقلاب مركبة بطريق مطار جازان

هطول الأمطار الكثيفة.

إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.

عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.

السير بسرعة أعلى من السرعة المسموحة.

عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.

الانشغال عن القيادة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد