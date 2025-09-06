6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة أثناء القيادة

قالت الإدارة العامة للمرور، إن هناك 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة على الطرق، محذرة من تداعيات ذلك لأنه يعرض حياة الشخص والآخرين للخطر.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن الانحراف المُفاجئ على الطريق يُعرض حياة الشخص وحياة الآخرين للخطر، وهذا قد يحدث نتيجة عدة أسباب، وهي كما يلي:

هطول الأمطار الكثيفة.

إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.

عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.

السير بسرعة أعلى من السرعة المسموحة.

عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.

الانشغال عن القيادة.