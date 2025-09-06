6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة أثناء القيادة

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قالت الإدارة العامة للمرور، إن هناك 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة على الطرق، محذرة من تداعيات ذلك لأنه يعرض حياة الشخص والآخرين للخطر.
وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن الانحراف المُفاجئ على الطريق يُعرض حياة الشخص وحياة الآخرين للخطر، وهذا قد يحدث نتيجة عدة أسباب، وهي كما يلي:
هطول الأمطار الكثيفة.
إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.
عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.
السير بسرعة أعلى من السرعة المسموحة.
عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.
الانشغال عن القيادة.