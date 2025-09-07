Icon

7 أطعمة شائعة تسبب الانتفاخ

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٦ مساءً
7 أطعمة شائعة تسبب الانتفاخ
المواطن - فريق التحرير

رغم الفوائد الصحية لبعض الأطعمة، مثل الخضروات، والفواكه، ومنتجات الألبان، إلا أنها قد تسبب الانتفاخ بسبب صعوبة امتصاص مركباتها وتفكيكها في الجهاز الهضمي.

ونشر موقع “Verywell Health”، المتخصص في الأخبار الصحية والطبية، قائمة بــ7 أطعمة شائعة قد تؤدي إلى الانتفاخ، مع طرق بسيطة لتخفيفه.

أطعمة شائعة تسبب الانتفاخ

  • الخضروات الصليبية

رغم فوائدها الصحية، إلا أن الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط قد تسبب الانتفاخ، بسبب احتوائها على سكر يُعرف باسم “رافينوز”.

ويُنصح باستبدالها بالكرفس، أو الفلفل الحلو، أو الكوسا.

  • التفاح

إضافة إلى غناه بالألياف، يحتوي التفاح على سكري الفركتوز والسوربيتول، وهما من السكريات التي قد تسبب الانتفاخ نتيجة بطء امتصاصهما في الجهاز الهضمي.

وينصح استبداله بالموز الغني بـالبوتاسيوم، الذي يساعد على تقليل الانتفاخ وتخفيض مستويات الصوديوم في الجسم.

  • منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب والجبن على اللاكتوز، وهو سكر يصعب على الكثيرين هضمه، مما يؤدي إلى تراكم الغازات والانتفاخ.

ويُفضَّل استبدالها بمنتجات نباتية مثل حليب جوز الهند، أو الشوفان، أو اللوز.

  • الفاصولياء

يجد الجهاز الهضمي صعوبة في هضم الألياف والكربوهيدرات الموجودة في الفاصولياء، ما يؤدي إلى عملية تخمير داخل الأمعاء، مسببة الغازات والانتفاخ.

وينصح الخبراء بتناول الفاصولياء مع بعض الحبوب الكاملة لتسهيل هضمها.

  • المشروبات الغازية

تُعد المشروبات الغازية ومشروبات الصودا من أبرز مسببات الانتفاخ، نتيجة دخول كميات كبيرة من الهواء إلى الجهاز الهضمي أثناء الشرب. ويمكن استبدالها بالماء العادي، أو شاي الزنجبيل.

  • الثوم والبصل

يحتوي كل من الثوم والبصل على مركب “الفركتان”، وهو من الألياف القابلة للذوبان التي يصعب هضمها، وقد يؤدي إلى الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

  • البطيخ

رغم أنه من الفواكه الصيفية المفضلة، إلا أن محتواه العالي من الفركتوز قد يسبب الانتفاخ لدى البعض. وينصح باستبداله بالأناناس الغني بالماء وإنزيمات سهلة الهضم.

  • كيفية تقليل الانتفاخ
  1. ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد الوجبات، مثل المشي أو اليوغا.
  2. تدليك منطقة البطن بحركات دائرية للمساعدة في تحفيز حركة الأمعاء.
  3. الاسترخاء وأخذ حمام دافئ

