الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٤ مساءً
70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية
المواطن - فريق التحرير

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبد العزيز السويلم، عن ارتفاع نسبة طلبات تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، إذ وصلت إلى نحو 70%.

وأرجع بحسب حديثه إلى “العربية.نت” ارتفاع طلبات توثيق البراءات للشركات العالمية إلى رغبتها بتوسيع اهتمامها بحماية حقوقها في السعودية، كما يعد مؤشراً واقعياً لجاذبية بيئة الاستثمار في قطاع الأعمال السعودي الذي بات محط أنظار المستثمرين.

وذكر الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية أن نسبة تسجيل الأفراد لبراءات الاختراع وصلت نحو 31%، في حين تعد “براءات الاختراع” وثيقة حماية تصدرها الهيئة، وتخول لمالكها – أفراداً ومؤسسات – الحق الاستئثاري بمنع الآخرين من استغلال الاختراع دون موافقة المالك.

ولم تواجه السعودية أي انخفاض بشأن نسب نمو تسجيل براءات الاختراع أثناء جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أواخر العام 2019، بل حققت نموًا مغايرًا في تلك الفترة مقارنة بدول أخرى شهدت انخفاضًا لافتًا بتحقيق تسجيلات جديدة لمسائل براءات الاختراع، وفقًا لحديث الدكتور عبد العزيز السويلم.

 

